Koronawirus w Polsce. Jest decyzja KPRM ws. wewnątrzkrajowych lotów

- Od dzisiaj wewnątrzkrajowe loty będą zawieszone - powiedział w Polsat News Michał Dworczyk, szef Kancelarii Rady Ministrów. Jak dodał, to decyzja premiera. - Ona dzisiaj zostanie zapewne przez pana premiera potwierdzona na zespole zarządzania kryzysowego, który zbierze się o 11.30 - dodał.

Do Polski nie mogą wjeżdżać cudzoziemcy. Z kolei Polacy mogą wracać do kraju. Będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie. Jak szacuje resort zdrowia 30 000 osób chce wrócić do Polski, kilkaset tysięcy Polaków jest za granicą.