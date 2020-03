Koronawirus w Polsce. Próbne głosowanie nad "tarczą antykryzysową" z problemami

"Próba logowania do systemu głosowania zdalnego. Przesłany kod nie działa" - pisze na Twitterze Katarzyna Lubnauer. Parlamentarzyści od godziny 10 testowali nowy system głosowania. Posłanki i posłowie po raz pierwszy będą dziś obradować zdalnie. Posiedzenie będzie dotyczyło "tarczy antykryzysowej", która ma pomóc walce z koronawirusem.

Głosowanie rozpoczęło się chwilę po godzinie 12.

Koronawirus w Polsce. Problemy z próbnym głosowaniem w Sejmie

Wcześniej posłowie i posłanki testowali system do głosowania. Tu jednak pojawiły się problemy, o czym jako pierwsza poinformowała posłanka Katarzyna Lubnauer.

"Próba logowania do systemu głosowania zdalnego. Przesłany kod nie działa, telefon do zgłaszania problemów, 1 na 460 posłów, zajęty.

Dobrze, że to próbne głosowania" - pisze posłanka na Twitterze. Zwraca też uwagę na fakt, że próbne głosowanie odbywa się w dniu, gdy ma odbyć się główne głosowanie nad jedną z najważniejszych ustaw w ostatnim czasie. "Czy widział ktoś poważny, zdalny system, który testuje się w dniu wdrażania?" - pyta Lubnauer.

Zobacz też: Stanisław Karczewski pracował przy pacjentach, ale testu na razie nie robi. "To byłby wielki błąd"

Koronawirus w Polsce. Problem z logowaniem u większości posłów

Problemy z logowaniem do systemu zgłosiło kilku posłów, w tym Barbara Nowacka i Marek Sowa z PO. "W Sejmie testowany jest system do głosowania. Na razie otrzymane SMS kody są niepoprawne, a telefon ciągle zajęty. Zostały dwie godziny do pierwszego głosowania. Trzeba mieć nadzieję, że wystarczą" - informuje poseł.

Koronawirus w Polsce. Próbne głosowanie przesunięte

W związku z problemami z logowaniem głosowanie zostało przesunięte, jednak do godziny 11.30 system wciąż nie odzyskał pełnej sprawności. Informowali o tym chociażby poseł Michał Szczerba.

Tymczasem poseł Marek Rzęsa otrzymał sms z Kancelarii Sejmu, która informuje o dalszych testach systemu. "Taki SMS z Kancelarii Sejmu, po tym, jak w żaden sposób nie można się zalogować do systemu zdalnego głosowania. Obawiam się, że Polacy jeszcze długo będą czekać na tzw.Tarczę Antykryzysową. No bo jak ją mamy przegłosować skoro system nie działa. Brawa dla SLD i PSL koalicjantów PiS" - pisze poseł PO.

Na Twitterze zaczynają pojawiać się pytania posłów opozycji, kierowane do marszałek Elżbiety Witek. Chodzi o postulaty z czwartkowego posiedzenia, by nie odkładać głosowania nad "tarczą antykryzysową". Posłowie m.in. Platformy Obywatelskiej apelowali od początku, by głosowanie nad zmianą regulaminu Sejmu zamienić na debatę nad projektem pakietu ustaw.

Chwilę po godzinie 12, o której powinny rozpocząć się obrady Sejmu, ponownie zaczęły pojawiać się problemy z logowaniem do systemu umożliwiającego uczestnictwo w posiedzeniu. Mimo problemów, marszałek Elżbieta Witek podjęła decyzję o przeprowadzeniu obrad, o czym poinformowała chwilę przed godziną 12.30.

Koronawirus w Polsce. Głosowanie nad "tarczą antykryzysową"

W piątek parlamentarzyści będą głosowali nad pakietem ustaw, zwanych też "tarczą antykryzysową". Nowe przepisy mają pomóc Polakom i przedsiębiorcom w trudnej sytuacji gospodarczej.