Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda na Jasnej Górze. Rzecznik prezydenta o procedurach

Na zdjęciach udostępnionych przez Telewizję Trwam, a także oficjalny profil na Twitterze opactwa na Jasnej Górze widać, jak Andrzejowi Dudzie w Apelu Jasnogórskim towarzyszą funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, a także prezydencki minister Adam Kwiatkowski. W nabożeństwie bierze udział także co najmniej czterech braci z zakonu, biskup prowadzący apel oraz ksiądz.

"Prezydent pojechał na Jasną Górę modlić się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i nie przestrzega rozporządzenia Ministra Zdrowia. W kaplicy jest co najmniej 10 osób. Zły przykład" - napisał na Twitterze reporter RMF.

Andrzej Duda na Jasnej Górze. Rzecznik prezydenta o procedurach

Nawet jeśli podczas wizyty prezydenta w Częstochowie nie złamano prawa, to zasadne wydają się pytania o to, czy konieczne było wykorzystanie maksymalnych wskazań liczby osób z rozporządzenia w przypadku funkcjonariuszy SOP oraz o to, czy konieczna była tak liczna reprezentacja duchownych.