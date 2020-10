Koronawirus w Polsce. Lekarz zareagował na słowa Jacka Sasina. Wicepremier odpowiedział

Wszystko zaczęło się od wypowiedzi Jacka Sasina w Radiowej Jedynce. Wicepremier uspokajał, że Polska jest dobrze zabezpieczona w walce z koronawirusem. Przyznał jednak, że istnieją pewne problemy. Wśród nich ma być "zaangażowanie personelu medycznego, lekarzy i brak woli części środowiska" . Polityk podkreślił, że większość wykonuje swoje obowiązku sumiennie, ale zdarzają się osoby, które się boją, co jest niedopuszczalne w tym zawodzie.

Koronawirus. Polska. Jacek Sasin o zaangażowaniu personelu medycznego. Lekarz odpowiada

Słowa Sasina wywołały burzę w środowisku lekarskim. Zareagował m.in. Aleksander Biesiada . Lekarz zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie swojego nienaruszonego śniadania. Wpis został umieszczony chwilę przed godziną 18. Na fotografii widać nietkniętą bułkę zawiniętą w papier. "To tak w kontekście mojego zaangażowania i dzisiejszej wypowiedzi pana ministra" - skomentował medyk, oznaczając polityka.

Wicepremier postanowił odnieść się do zdjęcia. "Widać, że traktuje pan swój zawód w kategorii misji. Powtórzę - wielki szacunek dla lekarzy za poświęcenie w walce z COVID-19. Jako Polacy jesteśmy ogromnie wdzięczni za takie zaangażowanie" - napisał Sasin. Polityk bronił też swojej wypowiedzi. Przywołał dane z woj. opolskiego, gdzie ok. 95 proc. lekarzy nie stawia się na wezwanie wojewody do walki z epidemią.