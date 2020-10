Koronawirus w Polsce. Jacek Sasin zabrał głos ws. lockdownu i zamykania szkół

Mateusz Morawiecki zaprosił opozycję na spotkanie ws. epidemii koronawirusa w Polsce. Według Jacka Sasina "dobrze by było, gdyby udało się w tej sprawie znaleźć konsensus, jeśli chodzi o działania, które muszą być podejmowane". Wicepremier na antenie radiowej Jedynki skrytykował oponentów politycznych za ostatnie wypowiedzi, które jego zdaniem "wpisują się w ostry model krytykowania rządu".

Koronawirus. Polska: Jacek Sasin: wkrótce trzeba będzie podjąć trudne decyzje

- To nie jest temat, który powinien być poddany walce politycznej. Tu nie chodzi o to, by na koronawirusie, tragedii dla wielu Polaków, zbijać kapitał - twierdzi poseł PiS. Minister kontynuując wątek COVID-19 przyznał, że "być może wkrótce trzeba będzie podjąć trudne decyzje". Zaznaczył jednocześnie, żeby nie rozsiewać paniki i dodatkowego niepokoju oraz nie przekazywać fałszywych informacji.