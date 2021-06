Koronawirus w Polsce. Kwarantanna może nie być skuteczna w walce z Deltą

Koronawirus. Natychmiastowa kwarantanna

Epidemiolog i były wiceminister zdrowia prof. Marcin Czech twierdzi, że dla skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa konieczna jest zmiana przepisów. - Nie powinno tak być. By kwarantanna była skuteczna, osoba przyjeżdżająca do Polski z Wielkiej Brytanii powinna natychmiast trafić do izolacji, skąd musiałaby być odebrana przez rodzinę. Mogłyby być także specjalne taksówki, które odwoziłyby przybyszy do miejsca odbywania kwarantanny - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".