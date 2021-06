"Zwiększone ryzyko hospitalizacji". ECDC ostrzega przed wariantem Delta

"Scenariusze modelowe wskazują, że jakiekolwiek złagodzenie w miesiącach letnich rygorystycznych środków przeciwepidemicznych, które obowiązywały w UE na początku czerwca, może prowadzić do szybkiego i znaczącego wzrostu dziennych zakażeń we wszystkich grupach wiekowych, z towarzyszącym wzrostem liczby hospitalizacji oraz zgonów, potencjalnie osiągając ten sam poziom co jesienią 2020 roku, jeśli nie zostaną podjęte żadne dodatkowe środki" - przestrzega ECDC.