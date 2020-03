Koronawirus w Polsce. Europoseł Adam Jarubas jest zarażony

To kolejny polski polityk zarażony koronawirusem. W piątek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował, że jeden z wiceministrów rolnictwa również został zakażony. Nie ujawniono jego nazwiska. Całe kierownictwo resortu poddano kwarantannie.

Zarażony jest również minister środowiska Michał Woś. Do zakażenia doszło podczas kontakty z pracownikiem Lasów Państwowych. "Pytacie jak się czuję: gorzej. Ale wciąż zostaję w domu. Gdyby porównywać to wczoraj jak przy lekkim przeziębieniu, a dziś jak przy porządnej grypie" - tak minister komentował swój stan zdrowia we wtorek.