Koronawirus w resorcie rolnictwa. Jarosław Gowin: trzeba pracować zdalnie

Francję Polacy że rząd jeszcze ciągle będzie działał dlatego że w tej chwili już wiemy że chociażby cały Ministerstwo Rolnictwa musiało iść na kwarantannę bo jeden z wiceministrów jednego z wiceministra na wirusa jak takiej sytuacji prasować nie ma innego wyjścia w w takiej sytuacji jak jaka wydarzyła się w ministerstwie rolnictwa trzeba pracować zdalnie kwarantanna nie oznacza że tego że pracownicy Ministerstwa rolnictwa będą wyłączenie ze swoich codziennych obowiązków ja rozmawiam z panem w z gabinetu Ministra Nauki w moim miśtak zdecydowana większość prac nie pracuje w tej chwili zdalnie mogę powiedzieć że w 90% pracuje zdalnie ale jakbym pracuje rząd musi w sytuacjach być sprawnym i ministrowie tak długo jak długo jest to bezpieczne i nie tylko dla nas ale wezmę także dla innych osób dla naszych współpracowników musimy być lejna No właśnie panie premierze po tym jak w korony wirusa stwierdzono u ministra włosia wiem że pan jak i wielu innych ministrów i było był podanych testowi teraz Jeżeli jest kolejny przypadek czytasz ministrowie i premierzy będą poddawani kolejnym testom Nie nie ma potrzeby do tego na to żeby podejmować czy wykonywać tego typu testy Wśród osób które nie stykały się z osobą uzależnioną grupa kilkunastu miejscu w rzeczywiście była poddana też tą dlatego że mieliśmy kontakt z panem jestem w 8