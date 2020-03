Koronawirus w Polsce. Minister Michał Woś o swoim samopoczuciu

"Dziękuję za życzenia zdrowia ze wszystkich stron! Pytacie jak się czuję: gorzej. Ale wciąż zostaję w domu. Gdyby porównywać to wczoraj jak przy lekkim przeziębieniu , a dziś jak przy porządnej grypie . Proszę o wyrozumiałość - nie mam siły odpowiadać na telefony i prośby o wywiady" - napisał na swoim profilu na Twitterze Michał Woś.

Minister, jak sam przyznał, zakaził się koronawirusem od pracownika Lasów Państwowych, z którym miał kontakt. W niedzielę potwierdzono, że jest on zakażony. Wówczas Woś skontaktował się z sanepidem, a następnie - zgodne z jego wytycznymi pojechał do szpitala zakaźnego. Ponieważ miał kaszel zdecydowano o pobraniu próbek do testu i domowej kwarantannie.