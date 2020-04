Koronawirus w Polsce. Apel posłów PiS do premiera Mateusza Morawieckiego

Po dwóch dniach od publikacji apelu arcybiskupa Stanisława Gądeckiego do premiera Mateusza Morawieckiego , do prośby dołączają posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o poluzowanie przepisów dotyczących liczby wiernych podczas mszy.

24 posłów PiS podkreśla, że "dopuszczenie, by w trakcie sprawowania kultu religijnego, czynności lub obrzędów religijnych w danym obiekcie sakralnym znajdowała się jedna osoba na 15 m2 to ważny krok". Jednocześnie politycy przyznają, że "niepokoi ich fakt, że wśród trzech kolejnych etapów znoszenia państwowych obostrzeń nie jest planowane dopuszczenie do uroczystości kościelnych większej liczby wiernych".