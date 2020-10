Koronawirus. Brazylia. Zmarł ochotnik, który brał udział w testach szczepionki

Jarosław Kaczyński o UE. Władysław Kosiniak-Kamysz zdumiony

To trzecia faza badań klinicznych. We wrześniu została ona wstrzymana ze względu na informację o chorobie uczestników. Nie zmienia to jednak faktu, że przygotowywana szczepionka jest jednym z najbardziej obiecujących projektów, jeśli chodzi o preparaty przeciwko COVID-19. Testy trwają w Wielkiej Brytanii, RPA, Brazylii i Indiach.