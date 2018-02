Kontrowersyjna okładka o aborcji. Emocjonalna reakcja Mazurek

"Aborcja nie jest ok (...) Aborcja jest złem!" - napisała na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek. To reakcja na okładkę najnowszego wydania "Wysokich Obcasów".

"Wysokie Obcasy" to dodatek do sobotniego wydania "Gazety Wyborczej". Magazyn pojawi się w kioskach 17 lutego. Okładkę opublikowała jednak kilka dni wcześniej na Facebooku dziennikarka tygodnika Paulina Reiter. I wywołała zamieszanie .

Co na to Mazurek? "Uważam, i mam do tego prawo, że aborcja nie jest ok. I będę o tym mówiła, bo też mam do tego prawo. Aborcja jest złem!" - stwierdziła jednoznacznie na Twitterze.