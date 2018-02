Okładka "Wysokich Obcasów". Trzy kobiety i hasło: "aborcja jest OK"

"Nie jesteś sama. 1 z 3 twoich znajomych miała aborcję" - takie hasło pojawi się w najnowszym wydaniu "Wysokich Obcasów". Pokazała je na Facebooku dziennikarka tygodnika Paulina Reiter. W rozmowie z WP potwierdziła, że tak będzie wyglądała okładka dodatku do "Gazety Wyborczej".

Magazyn pojawi się w kioskach w najbliższą sobotę - 17 lutego. Na okładce są trzy kobiety ubrane w koszulki z napisem: " Aborcja jest OK". Dziennikarka Paulina Reiter przyznała w rozmowie z WP, że właśnie taka będzie okładka "Wysokich Obcasów". Wyjaśniła, że zdjęcie pojawiło się na jej prywatnym profilu na Facebooku.

"Wysokie Obcasy" to dodatek do sobotniego wydania "Gazety Wyborczej". Jest wydawany od 1999 roku i skierowany głównie do kobiet.