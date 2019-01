Kontrowersyjna grafika krąży w sieci. Znalazła się na stronie warszawskiego urzędnika. Jest reakcja prezydenta stolicy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotka się z dyrektor Muzeum Warszawy w związku z wpisem na portalu społecznościowym jej zastępcy Jarosława Trybusia - poinformował rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa. Chodzi o udostępnioną przez niego kontrowersyjną grafikę.

Od kilkunastu godzin na portalach społecznościowych rozpowszechniana jest grafika noża, w którą wpleciono zarys profilu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Upublicznia się ją we wpisach dotyczących zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

"Winien jestem przeprosiny wszystkim, których dotknąć mogła zszerowana przeze mnie wczoraj grafika opublikowana na profilu The Culture of The Poster" - napisał w niedzielę wieczorem na Facebooku Trybuś. Usunął również swój wcześniejszy wpis.