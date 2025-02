Koniec koszmaru mieszkańców. Stado krów dwa lata terroryzowało wsie

Od 2022 r. tuż pod północną granicą Bydgoszczy żyło stado dzikich krów niewiadomego pochodzenia. Według miejscowych nieraz przekraczały nawet granicę miasta, przeważnie były jednak widywane w okolicznych lasach i na łąkach. Rolnicy narzekali na straty w uprawach, ale zwierzęta uprzykrzały życie nie tylko im. Co najmniej dwukrotnie doprowadziły do kolizji drogowych.

- Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców spoczywa na gminie, więc to my musieliśmy się tym zająć – wyjaśnia Janusz Jedliński, wójt gminy Osielsko. - Wcześniej kilkakrotnie występowaliśmy zarówno do powiatowego, jak i wojewódzkiego lekarza weterynarii o pozwolenie na odstrzał, ale niestety bez powodzenia. Rada gminy zdecydowała się więc przeznaczyć środki na wyłapanie tego stada i przewiezienie go do azylu pod Poznaniem.