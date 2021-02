Wymiera stado krów z Deszczna. "Sytuacja jest patowa"

- Niektóre z tych krów mają po półtora roku, a wyglądają, jakby miały osiem miesięcy. Część z tych słabych sztuk zostało zacielonych przez byki. A one nawet nie są w stanie urodzić potomstwa. Cesarskie cięcie też nie wchodzi w grę, bo one by go nie przeżyły - powiedziała w rozmowie z portalem gazetalubuska.pl Monika Pietrzak z Lipek Wielkich.