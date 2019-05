Sprawa zdziczałych krów z Deszczna. UE grozi paluszkiem ministrowi rolnictwa

Unijni urzędnicy krytykują decyzję Jana Ardanowskiego o uratowaniu zdziczałego stada krów z Deszczna. WP dowiaduje się nieoficjalnie, że Polsce grożą teraz wzmożone kontrole systemu rejestracji zwierząt.

Oficjalny komentarz z Brukseli jest już bardziej stonowany. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anca Paduraru podkreśliła, że Polska była już ostrzegana i wzywana do wyjaśnień w sprawie niedawnej afery z ubojem chorych krów . - Naszą podstawową troską musi i zawsze będzie zdrowie naszych obywateli oraz bezpieczeństwo żywności, którą jedzą. Istnieje kompleksowe prawodawstwo UE, władze muszą zapewnić ochronę zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt - skomentowała w informacji dla WP.

Minister znajdzie krowom miejsce. Podobno to stadnina koni w Janowie

Minister rolnictwa Jan Ardanowski niczym pan życia i śmierci poinformował media, że podjął decyzję o uratowaniu od uboju stada ponad 170 zdziczałych krów z gminy Deszczno. - Podjąłem ryzyko. Te krowy będą w jednym z państwowych gospodarstw, gdzie nie ma bydła, żeby coś się nie przeniosło. Będą zatrzymane, karmione, przebadane, sprawdzimy, jaki jest ich stan zdrowotny, będą zakolczykowane, wprowadzone do systemu rejestracji zwierząt - powiedział w środę Ardanowski.

Dodał, że jeśli krowy okażą się zdrowe, wtedy będą mogły zostać przekazane rolnikom. Zaapelował też do organizacji ekologicznych, aby zbierały pieniądze na utrzymanie stada krów.

Minister pokazał, że Polak potrafi. W tym wypadku chodzi o nagięcie przepisów dotyczących systemu rejestracji bydła. Zakłada on, że ani jedna krowa nie może wymknąć się spod kurateli urzędników i opieki weterynaryjnej. Od urodzenia krowy są kolczykowane i nadawana jest im tożsamość, wpisywany właściciel. Z "dowodem osobistym" żyją, aż do ostatniej podróży do ubojni.