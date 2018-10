Koniczyna ma się dobrze. PSL nie dało się zniszczyć PiS-owi i będzie współrządzić w sejmikach

Jarosław Kaczyński chciał politycznie zabić PSL. Wybory samorządowe miały być dla ludowców wyrokiem. Tymczasem kończą się tak, że PSL znów będzie współrządzić w sejmikach wojewódzkich, a wiosną dołączy do Koalicji Obywatelskiej przy okazji wyborów europejskich. Koniczynka znów rozkwita.

- Siadamy do stołu i ruszamy z rozmowami. Wyniki do sejmików są takie, że tam walka będzie szła o każdy mandat, żeby stworzyć większość i rządzić w województwie. Na poziomie centrali dogadamy się z chłopakami z Platformy, trzeba mocno dyscyplinować radnych, żeby "na dole" nie było sporów. Wierzę, że jesteśmy w stanie współrządzić w dziesięciu sejmikach - mówi Wirtualnej Polsce dzień po wyborach działacz PSL. Jego partia zdobyła w nich prawie 14 proc. głosow. To więcej, niż wskazywały badania.

Polityk ludowców: - Tak naprawdę mamy z Platformą wspólny cel: nie dopuścić PiS-u do władzy w samorządzie, gdzie się da, a sejmiki są kluczowe. PiS samorząd niszczy, a my samorząd znamy. Jeśli będziemy rządzić w większości sejmików, PiS będzie upokorzone. Już można mówić o porażce "Kaczora".

Władek może sobie pogratulować

Działacze PSL oczekują od Kosiniaka, że ten dogada się z Koalicją Obywatelską (PO i Nowoczesną ) i parlamentarna opozycja wspólnie stworzy koalicje w sejmikach wojewódzkich. Grzegorzowi Schetynie jest to oczywiście również na rękę. Jest umówiony na kilka spotkań z prezesem PSL, by dogadać szczegóły.

Współpraca z PiS wykluczona

- Wyobraża sobie pan gdziekolwiek koalicję z PiS? - dopytujemy. - Im wyższy szczebel, tym bardziej będę przed tą współpracą przestrzegał. PiS, jeśli zawiera z kimś koalicję, to tylko po to, żeby go "pożreć" i na końcu rządzić samodzielnie. To jest stała zasada funkcjonowania PiS - odpowiada Libicki.