Konflikt w PiS-ie? "Poprosiłem, żeby był gdzie indziej. I jest"

- Jak się okaże, że to prawda, to poproszę o status pokrzywdzonego, zapoznam się z aktami i wtedy będę mógł się wypowiedzieć. Na razie nie mam wiedzy, żebym był inwigilowany - stwierdził Suski. Polityk zaprzeczył również, żeby optował za zmianą na listach do Parlamentu Europejskiego dotyczącą Mariusza Kamińskiego. - Do Mariusza Kamińskiego nie zgłaszałem zastrzeżeń - podkreślił Suski.