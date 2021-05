Konflikt między Izraelem a Palestyną. "Nie można wykluczyć wojny lądowej"

Ma on teraz 28 dni na sformowanie gabinetu. Jeśli mu się to nie uda, w Izraelu najprawdopodobniej dojdzie do kolejnych, piątych już wyborów. Na razie, w związku z sytuacją, rozmowy koalicyjne zostały wstrzymane. - Obecna sytuacja w perspektywie krótkoterminowej na pewno służy Benjaminowi Netanjahu. Opozycja jest konsekwentnie nastawiona na zmianę premiera, ale wiadomo, że teraz te sprawy bezpieczeństwa mają priorytet. A z drugiej strony to twardy orzech do zgryzienia dla partii arabskich i ich liderów, którzy chcieli się włączyć do budowania nowego rządu bez Netanjahu - zauważa Michał Wojnarowicz.