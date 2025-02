Komorowski narzeka na emeryturę. "Ojczyzna nie rozpieszcza"

Andrzej Duda zdradził, ile będzie dostawał emerytury po odejściu z Pałacu Prezydenckiego. Stwierdził, że nie są to "bardzo wygórowane pieniądze". - Zawsze to mówiłem, że ojczyzna byłych prezydentów nie rozpieszcza - wtóruje mu były prezydent Bronisław Komorowski.

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Kanałem Zero powiedział, że jak przejdzie na emeryturę, to będzie otrzymywał ok. 11-12 tys. zł.

- Nie są to, powiedzmy, bardzo wygórowane pieniądze, biorąc pod uwagę odpowiedzialność, jaką trzeba było ponosić przez te lata sprawowania prezydentury i na to, że pobiera to świadczenie w tej chwili trzech ludzi w Polsce - przyznał.

Ocenę Dudy popiera były prezydent Bronisław Komorowski. - Zawsze to mówiłem, że ojczyzna byłych prezydentów nie rozpieszcza i mogę to powiedzieć jeszcze raz - czytamy w "Fakcie".

"Nikomu w Sejmie ten temat nie pasuje"

Podkreślił, że premierzy zazwyczaj np. idą do europarlamentu lub do europejskich instytucji, by "dorobić". - Natomiast prezydentom nie bardzo wypada jechać do Parlamentu Europejskiego, czy na inne synekury - stwierdził.

Komorowski w wywiadzie dodał, że nadal pracuje. - Wszyscy pracujemy, zarabiamy pieniądze na różnych wydarzeniach.

Komorowski nie widzi jednak szans na zmianę prezydenckiej emerytury, gdyż "nikomu w Sejmie ten temat nie pasuje".

