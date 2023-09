"Kobiety jako część dobytku". Skandaliczne słowa na spotkaniu z udziałem Korwin-Mikkego

- Jeżeli się przyjrzymy temu, jak funkcjonowały ludzkie społeczności od prehistorii (...) i jak to było wyrażane w mitologiach i instytucjach społecznych, tam zawsze pojawia się szczep, ród, jakaś grupa ludzi spokrewnionych ze sobą oparta na mężczyznach, bo to mężczyźni byli podmiotami tych społeczności i to w ich gronie podejmowano decyzje - mówił Lasecki.