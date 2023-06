Karta EKUZ. Czym jest? Warto pamiętać o niej, planując wakacje

Karta ubezpieczeniowa EKUZ. Ile trzeba czekać? Jak długo jest ważna?

Kartę EKUZ można odebrać osobiście, lub otrzymać dokument pocztą. Najszybszym sposobem na jej wyrobienie, jest udanie się do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W takim przypaku, kartę można otrzymać od razu po dopełnieniu formalności. "W innym przypadku trwa to do 5 dni, ale od czerwca do września oddział wojewódzki może wydłużyć okres rozpatrzenia wniosku do kilkunastu dni" - informuje portal pacjent.gov.pl.