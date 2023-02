Wiek emerytalny - czy zostanie podniesiony? To straszak PiS-u

Podniesienie wieku emerytalnego? Minister Maląg ostrzega

Na temat hipotetycznego podniesienia wieku emerytalnego wypowiedziała się szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. "Polacy muszą wiedzieć, że w przypadku utraty władzy przez PiS istnieje ryzyko podniesienia wieku emerytalnego i likwidacji programów społecznych" - ostrzegła w rozmowie z PAP-em. Zdaniem minister, politykom PO nie można wierzyć. "Kiedy opozycja szła do wyborów, to zapewniała, że nie będzie wydłużania wieku emerytalnego, po czym, po przejęciu władzy szybko to zrobili".