Minimalne emerytury. To czeka 85 proc. pokolenia

"Nie będę miał emerytury, system upadnie", czyli mit

- Jeżeli za 20-25 lat 85 proc. z nas będzie miało emeryturę minimalną, to racjonalnie myślący człowiek powie, że skoro i tak dostanie minimum, to chciałby włożyć minimum, a wówczas nie będzie motywacji do płacenia składek. Musimy zastanowić się, komu należy się minimum i co zrobić, by ta emerytura rosła z kolejnymi dopłacanymi pieniędzmi. Na razie podejmujemy działania do tego, by zachęcać do niepłacenia składek. Polityczne postulaty są nawet takie, żebyśmy decydowali, kto chce płacić, a kto nie. Nasz system jest bardzo liberalny, łatwo jest dostać emeryturę minimalną, czyli łatwo wnieść minimum, żeby reszta do mnie dopłacała. Warto się zastanowić, jak to zmienić, by nie było systemu otwartej spiżarni - punktuje ekspert.