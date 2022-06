Tusk przyznał się do błędu. "Temat jest zamknięty"

Według szacunków dziennikarzy "Super Expressu" przewodniczący Platformy Obywatelskiej za pracę w Unii Europejskiej może liczyć na ok. 20 tys. zł emerytury. Z kolei jego emerytura w ZUS powinna wynieść ok. 10 tys. zł. To sprawi, że pobije dotychczas najbogatszych emerytów w polskiej polityce: Joannę Senyszyn (ok. 20 tys. zł) i Marka Belkę (ok. 18 tys. zł).