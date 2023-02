Wiek emerytalny podzielił wyborców opozycji. Jedna grupa zwraca uwagę

Pomysł zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65. roku życia popiera 7,6 proc. badanych, a podwyższenie go do 65 lat dla kobiet i 67 lat dla mężczyzn - 6,5 proc. Pracę do 67. roku życia zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn wybrało tylko 1,7 proc. ankietowanych.