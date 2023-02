Osąd jest jednoznaczny. Polacy "wydali wyrok" ws. abonamentu

Abonament RTV co do zasady jest opłatą obowiązkową dla każdego, kto korzysta z odbiornika radiowego czy telewizyjnego (są jednak wyjątki, dotyczą m.in. osób po 75. r.ż.). Organem odpowiedzialnym za ściąganie abonamentu od użytkowników jest Poczta Polska, która sprawdza, czy Polacy, którzy powinni płacić abonament, rzeczywiście to robią.