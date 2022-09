Abonament RTV. Ruszyła kontrola. Kto musi płacić za telewizor i radio?

Abonament RTV. Komu grozi kara za niepłacenie abonamentu?

Obecnie w całym kraju trwają kontrole abonamentu RTV. Wezwanie do zapłaty może zostać dostarczone osobom, które zakupiły radioodbiornik lub telewizor, ale nie zgłosiły i nie zarejestrowały urządzeń. Weryfikacja opłat dotyczy także wszystkich, którzy od wielu lat nie płacą abonamentu RTV. Poczta Polska wysyła wezwania do zapłaty, a czas na uiszczenie zaległości to 7 dni.