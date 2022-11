Kontrola abonamentu RTV w domu. Jak wygląda? Odpowiada za nią Poczta Polska

Kontrole abonamentu RTV. Czy kontroler może wejść do mieszkania?

Kontrolę, której celem jest ustalenie, czy dana osoba opłaca abonament RTV przeprowadzają pracownicy Poczty Polskiej. Nie są to jednak listonosze. Przedstawiciele państwowej spółki reprezentują Centrum Obsługi Finansowej. Przed podjęciem czynności, kontroler powinien przedstawić legitymację służbową, odpowiednie upoważnienie, a nawet - w przypadku naszej prośby - dowód tożsamości. Co ważne, nie istnieje prawny obowiązek wpuszczenia do domu lub mieszkania kontrolerów - wynika z analizy prawników, przeprowadzonej dla serwisu Wirtualnemedia.pl.