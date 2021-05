Likwidacja TVP Info. Wznowiono zbiórkę podpisów

Platforma Obywatelska wznowiła zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącej likwidacji TVP Info i abonamentu RTV. Projekt trafi do Sejmu, jeśli uda się zebrać 100 tys. podpisów. - Dla nas, dla ludzi demokracji to jest kwestia zasad, to jest kwestia przyzwoitości - powiedział poseł Robert Tyszkiewicz.