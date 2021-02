PO zbiera podpisy pod likwidacją TVP Info. Rzeczniczka PiS: niepoważna inicjatywa

Likwidacja TVP Info. Rafał Trzaskowski o manipulacjach

Niepokojący sondaż dla PiS. Adam Bielan tłumaczy

Samorządowiec tłumaczył, że celem podpisów jest, aby projekt nie został włożony do sejmowej "zamrażarki", tylko przedyskutowany na sali plenarnej. Budka zapewnił, że jeśli Platforma Obywatelska dojdzie do władzy, to nie będzie korzystać z tego, co robią w tej chwili rządzący. - Nowa telewizja publiczna będzie kontrolowana przez obywateli, a nie polityków - powiedział.