TVP Info przegrało w sądzie z lekarzem. Stacja ma zapłacić 10 tys. zł na WOŚP

Na fotografii pediatra stoi z małym dzieckiem. Jest on ubrany w strój żółtego pokemona Pikachu. W ręce natomiast trzymał on puszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zobacz też: Czarna plansza w TVP przed orędziem Tomasza Grodzkiego. Jarosław Sellin: mała złośliwość

TVP Info nie przeprosiło lekarza

Jak przekazał lekarz w rozmowie z OKO.press, o całej sytuacji dowiedział się od znajomego, który zadzwonił do niego i zapytał, dlaczego ten nie chce leczyć dzieci z PiS-u. Prof. Spodaryk przekazał wtedy, że nigdy nie wykluczał pacjentów, niezależnie od tego, jakie poglądy reprezentowali.

TVP Info usunęło zdjęcie pediatry ze swojego tekstu i wstawiło w to miejsce fotografię przedmiotów licytowanych na rzecz WOŚP. W tej sprawie TVP wystosowało nawet stanowisko do szpitala. Nie były to jednak przeprosiny.