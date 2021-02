TVP z czarną planszą: "Tu powinien być twój ulubiony mecz"

Do czwartkowej akcji TVP z czarną planszą i napisem "Tu powinien być twój ulubiony mecz" odnieśli się od razu politycy. Beata Mazurek napisała na swoim koncie Twitterowym, że to "inteligentne". Do sprawy odniósł się także m.in. Bogdan Zdrojewski, który oświadczył, że zdaniem TVP "wolność w mediach w Polsce jest dużo wyższa niż w USA". Dodatkowo skomentował sprawę meczu. "Mało tego, marszałek Grodzki wyborem czasu orędzia zaatakował (uwaga) R. Lewandowskiego. I teraz przekaz TVP 'tu miał być tu twój ulubiony mecz'! To już wojna totalna z użyciem najbardziej perfidnych metod".