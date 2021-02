Media bez wyboru. Orędzie Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wygłosił orędzie narodu w obronie wolnych mediów w Polsce. - Wczoraj zamilkły wolne media, zamilkły na chwilę byśmy mogli sobie uświadomić, o co toczy się gra. Nie chodzi o pieniądze. Stawką jest wolność. Stawką jest prawda - mówił na początku swojego wystąpienia Grodzki. Marszałek Senatu dodał, że wczorajszy protest mediów był sprawą niezwykle poważną. - Nie wierzcie państwo rządowej propagandzie, media w Polsce płacą podatki: CIT, VAT, koncesje i inne daniny publiczne. Co więcej, corocznie przeznaczają z własnych zasobów wiele milionów złotych na działalność kulturalną i charytatywną - zwracał uwagę przewodniczący izby wyższej parlamentu. Polityk zwrócił się także do rządu. - Wzywam rządzących do wycofania się z tego złego projektu. Pragnę z całą mocą podkreślić, że demokratyczna większość w Senacie nie zaakceptuje zamachu na wolne media oraz żadnych innych prób podważania demokratycznego ustroju naszego państwa - mówił Tomasz Grodzki

Rozwiń