Wakacje 2023 pod znakiem drożyzny? Podróże droższe o kilkaset złotych

- Przyspieszanie decyzji o wczesnym kupowaniu wakacji to efekt rozpędzającej się inflacji. Dość powiedzieć, że jeszcze w marcu 2022 klienci biur podróży kupowali lipcowe i sierpniowe wakacje za średnio ok. 2300 zł od osoby, natomiast w lipcu płacili za nie grubo ponad 2800 zł. To doświadczenie przekłada się na obecne decyzje - wskazywał w rozmowie z serwisem Onet Podróże Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl. Znaczne wzrosty kosztów wycieczek tłumaczą rosnące ceny niemal wszystkich towarów i usług. - Wzrost rachunków za energię ma ogromny wpływ (na koszt wycieczki - przyp. red), na przykład rachunki za energię w hotelach stanowią około 15 procent kosztów, które muszą ponieść - wyjaśniała w rozmowie z The Sun portugalska sekretarz stanu ds. turystyki, Rita Marques.