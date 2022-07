Drożyzna w nad morzem. Toaleta w cenie drinka? "Te ceny bolą"

Rekordowa drożyzna nad morzem. Turyści płacą nawet 19 zł za dwie gałki lodów. Inflacja nie odbija się wyłącznie na gastronomii. W tym roku Polaków na wakacjach w Trójmieście zaskakują nie tylko ceny za obiad, lody czy gofra. Niektórych w osłupienie wprawia kwota, jaką trzeba zapłacić za… skorzystanie z toalety. - W tej samej cenie można wybrać zakup drinka lub możliwość pójścia do toalety – tłumaczą młodzi turyści w rozmowie z Kubą Jankowskim. Wszyscy pytani przez nas urlopowicze skarżą się na wszechobecną drożyznę. - Z roku na rok widać wzrastające ceny lodów, gofrów. Te ceny bolą – odpowiada turystka w Gdańsku. – Ja jestem sama, ale nie wyobrażam sobie, jeśli ktoś wybiera się na gofry z pięcioosobową rodziną – dodaje. Rozmówcy WP twierdzą, że przy obecnych cenach w Polsce taniej można wypocząć za granicą. – Paradoksalnie bardziej opłaca się teraz jechać gdzieś za granicę – podsumowuje kolejna rozmówczyni z plaży. Ci którzy zdecydują się na wypoczynek nad polskim morzem, muszą być przygotowani na wyższe ceny. - Za dwie gałki lodów zapłaciłam 19 zł. Trzy razy pytałam, czy to na pewno właściwa kwota do zapłaty. Jesteśmy z Krakowa, ceny w Trójmieście zaskoczyły nas – podkreśla turystka. Sami mieszkańcy Trójmiasta przyznają, że tegoroczny sezon jest rekordowy pod względem cen. – Staram się chodzić z dzieckiem takimi ścieżkami, żeby omijać te wszystkie turystyczne punkty. Gofry zrobimy w domu, a kawy za 18 zł kupię sobie całe opakowanie – odpowiada jedna z gdańszczanek. Szalejące ceny nie zniechęcają jednak Polaków do wypoczynku. Według Polskiej Agencji Turystycznej aż 71 proc. z nas deklaruje w tym roku chęć spędzenia wakacji w kraju. 41 proc. badanych Polaków wybiera się nad Bałtyk.