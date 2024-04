Kaczyński uderza w rząd. "Ich sukces opiera się na kłamstwie"

Jak przekonywał, "fundamentem demokracji jest prawda i dotrzymywanie słowa". - Można powiedzieć, że demokracja to dotrzymywanie słowa. To, co powiedzą ci, którzy starają się o poparcie w trakcie wyborów, musi być zrealizowane. Jeśli nie jest zrealizowane to znaczy, że mamy do czynienia z kłamstwem, a to jest zaprzeczenie demokracji - mówił Kaczyński.