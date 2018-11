Kaczyński prosił w sądzie o pomoc policję. "Panie Jarku"

Jarosław Kaczyński pozwał Lecha Wałęsa za jego słowa o katastrofie smoleńskiej i w czwartek obaj politycy spotkali się w gdańskim sądzie. Zanim jednak weszli na salę prezes PiS musiał wysłuchać uwag od zgromadzonych na korytarzu. Zdenerwowany poprosił o interwencję policję.

Ktoś z publiczności, prawdopodobnie zwolennik Wałęsy, zwrócił uwagę na śmiech lidera prawicy z koszulki z napisem "Konstytucja" , którą do sądu założył były prezydent.

- Z czego się pan Jarek śmieje? - zapytał mężczyzna. - Panem Jarkiem to ja byłem 40 lat temu - odparł prezes PiS, wyraźnie niezadowolony z zaczepki.

- A jak mam mówić: panie prezesie? Nie jestem w tej partii - kontynował mężczyzna. Zignorował też kolejną prośbę Kaczyńskiego, aby się do niego nie odzywał. - Ja sobie będę mówił, proszę pana, to wolny kraj (...) To pan nie słucha - mężczyzna nie dawał za wygraną.