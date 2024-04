Orędzie prezydenta Dudy jeszcze dziś. Komunikat Kancelarii Prezydenta

Tusk odniósł się także do nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego, które zaplanowane są na 9 czerwca. - Wszystkich bardzo gorąco proszę: pamiętajcie o tym, że jeśli w Europie wygrają ci, którzy są wpatrzeni w Putina i w Rosję, to piękne polskie marzenie o Polsce bezpiecznej, z wartościami, z wolnością, z godnością każdego człowieka, Polsce dobrobytu, ta coraz lepsza rzeczywistość może się nagle skończyć. I to naprawdę zależy od nas. Jestem przekonany, że ten egzamin - tak jak 20 lat temu, tak i teraz - wszyscy zdamy - podkreślił.