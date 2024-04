"Nie jestem mścicielem". Tusk o rozliczeniach rządów PiS

Wpis premiera odnosi się do jego wcześniejszych słów, które padły we wtorek rano podczas jego wystąpienia. Szef rządu zabrał wtedy głos w sprawie 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Nie zabrakło jednak także odniesień do zapowiadanych od początku rządów rozliczeń z poprzednią ekipą.