Kaczyński ogłasza akcję. "Złożyliśmy projekt"

Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie prasowe w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Odniósł się w nim do wygaśnięcia tarcz antyinflacyjnych. Stwierdził, że PiS utrzymałby tę formę wsparcia dla konsumentów. - Jestem przekonany, że gdybyśmy my rządzili, to byłoby to możliwe do przeprowadzenia. Złożyliśmy projekt w parlamencie, nie jest rozważany, jest w tej zamrażarce, której miało nie być - mówił prezes PiS.