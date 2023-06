Jest decyzja ws. importu z Ukrainy produktów rolnych

- Mam nadzieję, że UE, że Komisja Europejska zda ten egzamin z odpowiedzialności i solidarności unijnej. To jest moja wielka nadzieja i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Ale gdyby było inaczej (...), polski rząd zostanie z polskimi rolnikami i będziemy podejmować takie decyzje, które będą chronić polski rynek i interes naszego polskiego rolnika, a co za tym idzie również Polski - mówił w sobotę nt. ograniczeń importu ukraińskiego zboża m.in. do Polski minister rolnictwa Robert Telus.