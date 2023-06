Zboże nie wyjechało z Polski. Po żniwach może być dramat

Jak podaje "Rzeczpospolita", do lipca z Polski miało wyjechać ok. 4 mln ton zbóż, zalegających w polskich magazynach. Taką obietnicę złożył w kwietniu nowy minister. "Zastrzegł też, że jeśli się to nie uda, poda się do dymisji. Nieoficjalnie wiadomo, że w ciągu miesiąca udało się wyeksportować zaledwie 800 tys. ton z ilości obiecanej przez rząd" - podaje "Rzeczpospolita".