Jest decyzja Niemców. Potężny sprzęt dla Słowacji

Łączna wartość dwóch systemów obrony powietrznej MANTIS to około 120 milionów euro. Broń wykorzystywana jest przede wszystkim do ochrony urządzeń strategicznych i obiektów przed granatami artyleryjskimi. Każdy z nich ma do zaoferowania maksymalnie osiem stanowisk broni automatycznej, dwa stanowiska radarowe oraz stanowisko dowodzenia.