Dwie lawiny w słowackich Tatrach. Porwały Polaków

Druga lawina porwała przyjaciela

Mężczyzna nie zjeżdżał sam. Towarzyszył mu kolega, którego na szczęście nie porwała pierwsza lawina. Natychmiast ruszył z pomocą koledze - zaczął go odkopywać spod śniegu. Niestety, wówczas zeszła kolejna lawina, która zmiotła go w dół. Na szczęście nie odniósł on żadnych obrażeń.