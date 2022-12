Dwie osoby zginęły pod lawiną w Tatrach. Poszli, bo zobaczyli ślady na śniegu

Zobaczyli na śniegu odcisk stopy

Niewiele brakowało, by ofiar sobotniej lawiny było więcej. Okazuje się, że razem z mężczyznami miał udać się na wędrówkę jeszcze jeden turysta. Ofiary próbowały przekonać go do wspólnej wyprawy. W końcu namawiany mężczyzna postawił warunek, że pójdzie z nimi, jeśli zobaczą ślady na śniegu. Te niestety były, co przekonało śmiałków, że wędrówka mimo ostrzeżeń nie stanowi zagrożenia. Trzeci z turystów, wiedziony intuicją, zrezygnował jednak z wyprawy po niedługim czasie i zawrócił do schroniska, życząc towarzyszom wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Prawdopodobnie to właśnie on jako ostatnich widział ich żywych.