Jarosław Kaczyński pocałował w dłoń Katarzynę Piekarską. Tworzą wspólny zespół

Jarosław Kaczyński i Katarzyna Piekarska znaleźli się we wspólnym parlamentarnym zespole. Posłanka KO przyniosła prezesowi PiS listę członków Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, a ten się do niego dopisał. Kaczyński pocałował też Piekarską w dłoń.

Katarzyna Piekarska wraca do Sejmu po 8 latach przerwy. W 2007, 2011 i 2015 roku próbowała wrócić do Sejmu startując z list ugrupowań lewicowych, a w 2014 nie udało jej się dostać do Parlamentu Europejskiego. W ostatnich latach była radną woj. mazowieckiego.