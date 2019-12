Jarosław Kaczyński chwali premiera Mateusza Morawieckiego: to bardzo duży sukces

Prezes PiS Jarosław Kaczyński jest zadowolony z dokonań premiera Mateusza Morawieckiego na szczycie UE w Brukseli. Dyskutowano tam o neutralności klimatycznej, którą UE ma osiągnąć w 2050 r.

Jarosław Kaczyński chwali premiera Mateusza Morawieckiego (PAP, Fot: Mateusz Marek)

Jest zadowolony z jego osiągnięć na szczycie w Brukseli

Premier poinformował, że Polska "będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej"

- Bardzo wysoko oceniam to czego dokonał premier Morawiecki podczas unijnego szczytu, to bardzo duży sukces. Udało się uniknąć ogromnego niebezpieczeństwa. Mam na myśli bardzo kosztowną transformację energetyczną, mogącą zagrozić naszej gospodarce, na co nie mielibyśmy wpływu - powiedział Jarosław Kaczyński w cytowanej przez tvp.info rozmowie z PAP.

Prezes PiS podkreślił, że jest to dowód na to, że "jeśli się prowadzi politykę dużego europejskiego państwa, a nie politykę prywatną, której celem jest załatwianie w istocie prywatnych spraw, prywatnych ambicji, to nawet w trudnej sytuacji, nawet w osamotnieniu - bo tu byliśmy zupełnie osamotnieni - można uzyskiwać efekty".

- To jest kwestia determinacji, umiejętności i przede wszystkim tego, że tak naprawdę chodzi o interes kraju, a nie interes zupełnie innego rodzaju - powiedział PAP Kaczyński.

- To był bardzo dobry szczyt dla nas, choć niełatwy. Osiągnęliśmy z nawiązką nasze cele. Do konkluzji szczytu wpisano zasadę, że Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej - powiedział Mateusz Morawiecki po zakończeniu szczytu w Brukseli.

Premier dodał też, że w konkluzji ze szczytu pojawił się zapis o stworzeniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Na najbliższe siedem lat ma być przeznaczonych 100 mld euro na wsparcie transformacji energetycznej. Szef polskiego rządu jest przekonany, że "znaczna cześć tego funduszu przypadnie Polsce".

Trochę inny obraz ustaleń szczytu przedstawił prezydent Francji Emmanuel Macron. Stwierdzil on, że Polska uzyskała "tymczasowe wyłączenie" z osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

- Pierwsze regulacje zostaną przyjęte większością kwalifikowaną. Jeśli Polska nie potwierdzi swojego udziału w celu neutralności klimatycznej do 2050 r., będzie poza europejskim mechanizmem, w tym w zakresie finansowej solidarności - stwierdził Macron.